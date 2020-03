VENEZIA Chiudere alcuni reparti degli ospedali in situazione di emergenza vuol dire anche spostare medici e personale là dove ce n'è maggior bisogno.

Ma non ci sono solo spostamenti. Perché ieri l'Ulss 3 ha annunciato ieri ai sindacati l'assunzione straordinaria di quindici nuovi medici che verranno inseriti nella squadra con la quale far fronte alla battaglia Covid-19. Dodici sono medici neo laureati e tre di questi quindici medici, sono medici ormai in pensione che però non hanno esitato a dare una spolverata al camice bianco e a tornare in corsia per offrire una mano ai colleghi più giovani. Tutte e quindici le nuove assunzioni straordinarie sono volontarie e avranno la durata dell'emergenza che segna le maggiori difficoltà nei reparti di Medicina, geriatria e nelle neonate aree dedicate ai soli ricoveri da Covid-19.

Passa anche di qui il sostegno a operatori sanitari che fino al riposizionamento degli ospedali - con la chiusura da venerdì di tutto ciò che non è attività d'emergenza - hanno lavorato rispettando turni massacranti. «Sono iniezioni importanti dal punto di vista numerico - commenta la Cgil - che andranno a dare una mano in reparti già sotto stress». (n.mun.)

