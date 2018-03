Renzo Tondo: resto comunque dentro la coalizione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDAUDINE «Una decisione d'istinto», dicono i suoi. Quando le scelte romane ieri alle 13 erano ancora di là da venire per il candidato presidente del Centrodestra in Friuli Venezia Giulia per le regionali del 29 aprile, Renzo Tondo, l'ex governatore indicato all'unanimità venerdì in quella carica e poi messo in discussione dalla Lega, ha rotto il silenzio di tre giorni e in conferenza stampa tenuta a Trieste a una sola manciata di minuti dalla sua convocazione ha spiegato: «Non so quello che sta accadendo a Roma, ma siccome siamo...