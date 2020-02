La parola «crisi» torna a essere evocata nei corridoi di Palazzo Chigi a tarda sera. Quando cioè il premier Conte riunisce il consiglio dei ministri, ma senza la delegazione di Italia Viva, composta da Teresa Bellanova (ufficialmente in missione istituzionale a Mosca) ed Elena Bonetti. La rottura con il partito di Renzi è plastica. Anche il Quirinale ne viene informato da una telefonata di Conte. Il problema è la giustizia. Si litiga sulla nuova prescrizione, che le truppe renziane continuano a cannoneggiare. Conte accusa IV di comportarsi «come se fossero all'opposizione», e pure «aggressiva e anche un po' maleducata». Prima dell'affondo contro Renzi, Conte aveva telefonato a Zingaretti. «Bisogna fare chiarezza una volta per tutte, Renzi rappresenta un fattore di instabilità eccessiva, è diventato una palla al piede per il governo. Così ci porta tutti a fondo», hanno convenuto il premier e il segretario dem. Intanto si fa sempre più assordante il tam tam di palazzo Chigi impegnato a rastrellare responsabili in Senato, tra le fila di Forza Italia e del gruppo Misto, per rendere «irrilevanti» i voti renziani.

