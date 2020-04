L'INIZIATIVA

BELLUNO A salire in cattedra, un'altra volta, sono gli studenti dell'Istituto Renier di Belluno che questa volta impartiscono una doppia lezione. Perché due sono le iniziative di sensibilità sociale di cui ragazzi e ragazze della scuola, già assurti più volte agli onori della cronaca per la loro attenzione alle tematiche ambientali, si sono resi protagonisti.

LA SOLIDARIETÀ

La prima è quella voluta dai quattro rappresentanti di Istituto, quattro giovani che, dopo essersi consultati via skype, hanno deciso di donare i risparmi messi da parte in questi mesi al Comune capoluogo: «Da un po' di tempo a scuola avevamo iniziato a raccogliere i soldi che ci sarebbero serviti per coprire le spese dell'iniziativa Il talento del Renier', che ogni anno premia chi fra di noi si esibisce in performance di teatro, musica, canto, ballo,...»: Beatrice Da Tos della classe 5. D dell'indirizzo linguistico ha tenuto le fila della proposta; ma con lei l'idea è stata condivisa anche da Elia Sommacal e Fabiana Aruta (3. A musicale) e Diego Fusina (4. B linguistico. Una raccolta fondi che sarebbe servita soprattutto a pagare l'affitto del teatro comunale in cui esibirsi e il servizio dei Vigili del Fuoco.

LA SOMMA

«Avevamo raccolto quanto ci serviva, cioè 1.400 euro. Ma in questa condizione di distanziamento sociale, mano a mano che le settimane trascorrevano, ci è stato chiaro che Il Talento non si sarebbe potuto tenere. E così è nata l'idea di donare quanto messo da parte a chi in questo momento ne ha più bisogno». Dopo aver presentato l'idea alla Dirigente Scolastica e averne ottenuto il sostegno, il gruppo ha deciso di finanziare le attività del Comune di Belluno ed in particolare di destinare la somma alle famiglie bisognose. Beatrice ha così contattato una consigliere comunale dalla quale ha ricevuto prima un'entusiastica accoglienza («Wow! Viva i giovani, la loro arte e il loro cuore»), poi l'auspicio che il Comune prima o poi li possa ricevere per ringraziarli.

LE DONAZIONI

In precedenza è altri due versamenti, per un totale di altri 300 euro, frutto delle Ricreazioni solidali, un'altra proposta presente in Istituto. Centocinquanta euro sono stati versati, tramite bonifico, a Insieme si può per il sostegno a distanza di uno studente del Madagascar; altri cento euro invece sono stati dati all'associazione Pollicino che gestisce una casa nella romena Petrosani. «Esprimo un grande apprezzamento per le diverse iniziative che hanno per protagonisti gli studenti del Renier dice la Dirigente Scolastica Viola Anesin che anche in questa situazione così particolare hanno dimostrato una attenzione ed una sensibilità che fa loro onore. Un plauso ed un ringraziamento che arriva da me, ma anche dall'intera comunità della scuola».

