VENEZIA L'orario della Messa è irrilevante, quel che conta è andare all'essenza del Natale, quest'anno come non mai, vista anche l'impossibilità di organizzare pranzi e cene luculliani allargati a quanti più parenti possibili, che permette di volgere meglio il pensiero ad altro. Il patriarca Francesco Moraglia aggiusta il tiro a proposito dello spostamento obbligato della celebrazione di mezzanotte, la più seguita dell'anno assieme alla veglia di Pasqua, invitando i fedeli a concentrarsi piuttosto sul senso di un Dio che si fa Bambino cambiando la storia dell'umanità. E lo dice rifilando una stoccata, pur senza nominarlo, al ministro per gli affari regionali Francesco Boccia a proposito della sua battuta da qualcuno ritenuta infelice, di fronte alla conferma del coprifuoco alle 22 anche per la Notte santa: Gesù può nascere anche prima, aveva dichiarato l'esponente del Governo. «La pandemia ci porta a modificare gli orari delle celebrazioni», afferma monsignor Moraglia sottolineando, però, che «come comunità cristiane, dobbiamo ricordarci, innanzitutto, che a Natale il protagonista non è la pandemia, ma Gesù. Secondo tale prospettiva la questione della Messa di mezzanotte, che ha visto scendere in campo anche ministri della Repubblica, che pure avrebbero di che occuparsi per il bene del Paese, non è essenziale».

Molte parrocchie si stanno orientando a celebrare alle 20, di modo che la gente possa poi rincasare per cena in tempo col limite massimo per stare fuori. Il patriarca Moraglia spiega che «d'altra parte la Chiesa non ha mai inteso intercettare l'ora esatta della nascita di Gesù, tanto è vero che la liturgia del Natale offre diverse possibilità Messa vespertina nella vigilia, nella notte, dell'aurora e del giorno che, da sempre, si officiano in orari differenti. Questo perché la liturgia della Chiesa celebra l'oggi del mistero che si rende presente nell'istante che stiamo vivendo». E proprio l'incremento del numero delle celebrazioni è stato auspicato nei giorni scorsi dalla Conferenza episcopale italiana per permettere di diluire la presenza dei fedeli e la massima partecipazione in condizioni di sicurezza, alla luce del contingentamento dei posti all'interno delle chiese e delle altre misure di prevenzione da rispettare. «La sostanza del Natale sottolinea Moraglia non cambia se la celebrazione avviene una o due ore prima, una o due ore dopo. Ciò che conta è vivere il Natale nella fede, nella speranza che si fanno carità nella vita comunitaria di ogni giorno».

Di qui l'appello rivolto ai fedeli: «Concentriamoci, piuttosto, nella fede, sull'essenziale del Natale: Dio che si fa uomo per salvarmi con i miei fratelli, nessuno escluso. Viviamo le celebrazioni dei prossimi giorni di festa, con liturgie ben partecipate e vissute anche nel rispetto delle necessarie norme sanitarie e di sicurezza. Facciamolo tenendo sempre fisso lo sguardo su Gesù, nostro unico Salvatore e un po' meno, con buona pace anche dei ministri, alle lancette dell'orologio». In basilica di San Marco monsignor Moraglia celebrerà il 24 sera la Messa alle 19.30, quest'anno senza veglia, il giorno di Natale alle 10 (con diretta su Antenna 3 e sulla pagina facebook di Gente veneta) e i secondi vespri alle 16 (quest'ultimo orario potrebbe essere modificato).

