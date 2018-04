Religiosità, shopping e folklore per la festa del 5 maggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BORSEAROVIGO È tutto pronto per la tradizionale Notte Magica di Borsea, che anche quest'anno servirà ad aprire gli appuntamenti di primavera e estate, organizzati dall'associazione La Piazza di Borsea. La data prevista è quella di sabato 5 maggio. Questo il programma degli eventi collegati alla serata di shopping e spettacolo: alle 18.30 messa in piazza, celebrata dal parroco don Silvio Baccaro, per celebrare San Zenone, patrono di Borsea; alle 20.30 spettacolo dei bambini della scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco, nell'Allegra...