Reja: «Marino e Tudor uomini giusti per l'Udinese»

A settantatrè anni allena ancora, alla guida della nazionale albanese, ma Edy Reja segue sempre con attenzione il calcio italiano e l'Udinese, dove la famiglia Pozzo ha dato vita a una coppia inedita di suoi amici con i quali ha lavorato. Igor Tudor è stato suo vice allenatore all'Hajduk Spalato, mentre Pierpaolo Marino è stato il dirigente che lo ha voluto al Napoli per far risalire il club partenopeo dalla serie C alla serie A. «A Napoli lui mi ha voluto, mi ha difeso; è un dirigente di grande spessore - racconta ora Reja - Mi sembrava...