È evidente: il Covid19 non si è fermato alla galleria Comelico, né lungo i confini naturali della valle dello star bene. La situazione è particolarmente difficile. Ed è sfuggita di mano. Anche perché si è arrivati all'autunno impreparati, dopo atteggiamenti non sempre rispettosi delle norme indicate, per limitare la diffusione per se stessi e gli altri e, a dir il vero, anche poco controllati. Ne è convinto il capogruppo dell'opposizione consiliare di Santo Stefano, ormai unica voce fuori dal coro amministrativo del comprensorio. «Siamo arrivati al punto esordisce Roger De Bernardin in cui, da febbraio, sembrano siano passati mesi, molti più di sette, ma qualcuno, più furbo di altri, sicuramente pensava che in Comelico il nuovo coronavirus non arrivasse. Proprio da febbraio sollecito il Comune di Santo Stefano affinché si verifichino i protocolli su tutte le attività ricreative e sui potenziali luoghi di assembramento». Atteggiamenti che, per il consigliere di R-esistere, sono arrivati anche dalle istituzioni. «Abbiamo visto, in questi mesi, sindaci ed assessori senza mascherine sostiene ragazzi e adulti che durante l'estate hanno pensato di fare feste, grigliate e aperitivi, gente che, nonostante le sollecitazioni a non frequentare luoghi di diffusione del contagio, si sono goduti le ferie tanto aspettate». E poi c'è un episodio, che in piena estate ha fatto il giro di Facebook con tanto di foto, inviate alla fine alla casella di posta elettronica ufficiale di Palazzo Alfarè. «Ho scritto al sindaco di aver colto in un post apparso nella bacheca del Comune un segnale positivo nell'invitare tutta la cittadinanza alla prudenza e al rispetto delle norme racconta De Bernardin, nelle vesti di Cassandra poi però non c'è stato un comportamento coerente in occasione della premiazione di una manifestazione. Non ho visto le mascherine né il distanziamento. Così avevo scritto che forse egli crede nella buona sorte, io invece nei consigli e nelle ordinanze in vigore». A settembre il passo è stato breve. «Il direttore sanitario continua si prodiga a citare dati dei tamponi e dei tempi di reazione in una logica di politica regionale dove importante è dare notizie. Tutta la medicina di prevenzione e di territorio è lasciata ai medici di base che, senza strumenti e strutture, devono affrontare il problema. Bisogna ritornare al medico scolastico e ad una medicina di territorio. Bisogna credere nella scienza, che è conoscenza, bisogna non essere superficiali e talvolta negazionisti, bisogna essere cittadini rispettosi dei protocolli. Tre cose, in fin dei conti, ci chiedono: mascherina, distanziamento e lavarsi spesso le mani». Nella chiusa, De Bernardin lancia l'ennesimo appello: «Chiedo a tutti gli amministratori di essere di esempio, di non dare messaggi equivoci e di negazione del problema».

Yvonne Toscani

