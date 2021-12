OPERATIVITÀ

MESTRE Da parecchi anni si parla del porto regolato, ossia di un porto accessibile sempre grazie anche all'operatività 24 ore su 24. Fino ad oggi, però, è stato solo un auspicio o una promessa: di concreto non è arrivato nulla, forse perché non c'era una vera necessità dato che, anche se le navi non entravano di notte, si riuscivano comunque a garantire i traffici. Ora l'acqua è arrivata alla gola e lo scavo dei canali, oltre ad essere sempre a rischio a causa della mancata approvazione del nuovo Protocollo fanghi, non basta a garantire la piena accessibilità del porto perché c'è il Mose. I sollevamenti sempre più frequenti delle paratoie costringono le navi a lunghe attese fuori in mare o in banchina prima di poter ripartire. E poi c'è il problema della famosa conca di navigazione realizzata a Malamocco proprio per ovviare a questi problemi visto che le navi, a Mose sollevato, dovrebbero comunque poter transitare di là: e invece non lo possono fare perché è stata costruita sbagliata.

E allora? Allora il porto regolato è entrato a pieno diritto nel Piano operativo triennale 2022-2024. Allungando l'operatività all'intera giornata, 24 ore su 24, e coordinando al meglio le operazioni con le movimentazioni del Mose - aggiungendoci la digitalizzazione delle pratiche, che sarà operativa entro 36 mesi, e quindi una maggiore flessibilità - si possono aumentare, se non raddoppiare, le possibilità di movimentazione delle navi. «Certo che dovrà essere il mercato, compresi i terminalisti, a dirci se si vuole lavorare 24 ore su 24» ha puntualizzato Antonella Scardino, segretario generale dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale (Adspmas). Perché, in effetti, se il mercato non dovesse rispondere positivamente, sarebbe inutile attrezzare il porto per farlo funzionare continuativamente. Attrezzarlo, oltretutto, non costa poco. Come ha detto l'ammiraglio Pellizzari, comandante del Porto, in realtà già ora lo scalo è aperto 24 ore su 24, e se una nave vuole entrare alle 3 di notte può farlo. Il fatto è che andrebbe incontro a costi talmente alti (per i servizi tecnico nautici) che il risparmio di tempo sarebbe vanificato dai rincari. Poi ci sono le infrastrutture da sistemare perché a Venezia ci sono problemi di pescaggio, limiti di visibilità e di manovra che, in un ambiente delicato come la laguna, sono molto più evidenti che in altri porti.

Non sarà, dunque, una passeggiata arrivare a realizzare il porto regolato ma potrebbe essere l'unica strada per garantire l'operatività dello scalo veneziano. E non a caso la visione insita nel Piano operativo triennale parla di un porto integrato (nell'ambiente in cui è inserito), innovativo, digitale, green, connesso alle reti energetiche e logistiche europee e, appunto, regolato. L'occasione, oltretutto, è troppo ricca per essere ignorata: il Veneto è, infatti, la regione con il maggior numero di imprese che hanno riportato a casa il proprio ciclo produttivo, cioè praticano il reshoring che è il contrario dell'offshoring ossia della delocalizzazione che ha caratterizzato per qualche decennio la nostra economia. Il ritorno a casa delle fabbriche ha bisogno di un porto pienamente funzionale per muovere le merci che acquistano e che vendono. (e.t.)

