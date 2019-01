«Regolamento e tariffe da approvare entro febbraio, non sarà una passeggiata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Ora la palla passa a Ca' Farsetti che dovrà giocarsela in fretta. In quattro righe la Legge di stabilità si limita ad autorizzare il Comune di Venezia ad «applicare, per l'accesso, con qualsiasi vettore, alla città antica e alle altre isole minori della laguna» un «contributo, alternativamente all'imposta di soggiorno», fino a 10 euro. La cosiddetta tassa di scopo, per il momento, è tutta qui. Una possibilità, con tante varianti, tutte da studiare e tradurre in un regolamento e delle tariffe concrete. Compito non facile che...