REGOLAMENTO D'IGIENE VENEZIA Sarà molto più difficile aprire nuovi pubblici esercizi o punti vendita in cui si manipolano alimenti di piccole dimensioni. Il Regolamento d'igiene licenziato dalla Giunta mette paletti molto stretti a questo genere di attività, su cui in tanti avevano sollevato dubbi sulla pulizia.Il testo è stato presentato ieri dall'assessore Renato Boraso e dalla direttrice del dipartimento dei Servizi al cittadino e alle imprese, Stefania Battaggia - e seguirà lo stesso iter in commissione e in Consiglio comunale del...