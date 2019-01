Regno Unito al bivio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA BOCCIATURALONDRA La sconfitta più pesante della storia dei governi britannici: con 202 sì e 432 no Westminster ha emesso il più categorico dei verdetti nei confronti dell'accordo raggiunto dalla premier Theresa May con Bruxelles sulla Brexit nel novembre scorso. Un risultato annunciato, di cui si aspettava solo di capire la portata, che è apparsa chiaramente al termine di una lunghissima giornata di dibattiti e colpi di scena, in cui la May ha fatto di tutto per convincere i suoi a dare un «secondo sguardo» alla sua proposta di una...