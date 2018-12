CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

REGISTRO TUMORIROVIGO «Non si vedono emergenze rispetto ai dati sui tumori in Polesine. Non ci sono situazioni che si differenziano da altri territori regionali e non sono segnalate correlazioni con situazioni critiche ambientali nel territorio provinciale»: il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella commenta così i dati locali nel Registro tumori del Veneto, che entro il prossimo gennaio renderà disponibili i risultati rilevati fino al dicembre 2015. Ora restano online quelli aggiornati al 2013, che vedono in provincia di...