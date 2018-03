Regione, vince Fedriga Guiderà il centrodestra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Il leghista triestino Massimiliano Fedriga presidente, Renzo Tondo comunque dentro la coalizione per farla vincere il 29 aprile, alle elezioni regionali. E ora la corsa contro il tempo di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Progetto Fvg e Pensionati per raccogliere le firme ed essere pronti alla consegna delle liste entro il 25 marzo.Nel Carroccio, massima soddisfazione tra la base leghista, che si vedrà rappresentata quindi non solo con il candidato sindaco di Udine, Pietro Fontanini, ma anche per il vertice della Regione.A meno...