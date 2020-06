Storni interni nei singoli capitoli di spesa della Regione, non una vera manovra di assestamento di bilancio che, «in questo momento non è possibile, per la Regione Friuli Venezia Giulia». È toccato ieri all'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, confermare così il fatto che quest'anno, a luglio, non ci saranno risorse aggiuntive per le diverse voci di spesa e di investimento della Regione. Abitualmente un momento atteso per rimpinguare gli stanziamenti previsti nella Finanziaria che si approva alla fine dell'anno precedente o per interventi nuovi, non programmati. Quest'anno tutti i margini di azione li ha prosciugati l'emergenza Covid-19.

Capitoli come le Attività produttive, Trasporti, Lavoro e Famiglia recano la dicitura «Non ci sono disposizioni normative, né variazioni contabili al momento». Perfino l'aggiornamento del piano di sicurezza degli edifici scolastici non contempla nuovi investimenti e se ci saranno, arriveranno in autunno ma da Roma e non da un piano strategico dell'amministrazione regionale. E via allora di piccoli aggiustamenti: soppresso il trattamento economico aggiuntivo ai vice direttori centrali preposti a servizi; messi a disposizione da qui al 2022 fino a un massimo di 22.800 euro totali per i produttori di pitina. Per i Consorzi di bonifica, fino a 250mila euro.

