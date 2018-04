Regata dei traghetti vince Riccardo Caenazzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA REGATA VENEZIA Prima Regata dei Traghetti in gondola a 4 remi, poi regata del Bocolo in caorlina; tra varie formule di edizione di questa tradizionale regata dei gondolieri, si è arrivati ieri ad una competizione di gondole a un remo, con ciò riprendendo una tradizione che data ben 5 secoli fa, perlomeno sul Canal Grande. Sportività e noblesse oblige del campione Rudi Vignotto, in gara con la gondola riserva: dopo le prime robuste vogate ha lasciato spazio ai colleghi gondolieri non agonisti, partecipando alla regata ma volutamente...