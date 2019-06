Referendum tra Chioggia e Lido Entro giugno le regole per il voto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CONSULTAZIONEVENEZIA L'annunciato referendum sulla soluzione per allontanare le grandi navi dal cuore di Venezia si farà. E su come organizzare questa consultazione pubblica sta lavorando il Ministero alle Infrastrutture in questi giorni. L'obiettivo è quello di annunciarne le modalità in tempi brevi, già entro giugno. L'idea di coinvolgere i veneziani nella scelta del terminal crocieristico, tra Chioggia e il Lido, era stata annunciata dallo stesso ministro Danilo Toninelli, al termine del suo sopralluogo in laguna della settimana...