Referendum, l'ultimo filtro rimane il Tar

LA CONSULTAZIONEVENEZIA Ora che il Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso per conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione innanzi la Corte costituzionale, l'ultimo vaglio per l'effettuazione del quinto referendum rimane l'udienza al Tar di mercoledì 18. Tutti gli atti sono stati depositati da tempo, per cui all'udienza di sarà solo la discussione tra le parti (Avvocatura civica di Comune e Città metropolitana, e Avvocatura di Stato da una parte e i comitati referendari dall'altra) e poi i giudici si ritireranno con lo scopo di...