Referendum, il Tar si prende due settimane Slitta la sentenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'UDIENZAVENEZIA Ci vorrà ancora qualche giorno, al massimo un paio di settimane, per conoscere la decisione del Tar Veneto sul referendum per la divisione di Venezia e Mestre. «Non arriveremo alla pausa balneare», ha scherzato il presidente del Tribunale amministrativo, Maurizio Nicolosi, dopo aver ascoltato, con gli altri giudici della prima sezione, le ragioni di Comune e Città metropolitana, da un parte, per cui l'«operazione referendum non sta in piedi», di Regione e comitati referendari, dall'altra, per cui i cittadini di Venezia e...