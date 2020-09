«RISPARMI MINIMI»

MESTRE Si vota no. Anticostituzionale, populista, inadeguato, sono i commenti che ha scatenato il referendum sul taglio dei parlamentari da parte delle realtà politiche che stanno sostenendo la causa del no, e che ieri mattina si sono incontrate all' Osteria Ceola in centro a Mestre. Il Comitato per il No al taglio del Parlamento - Venezia è stato fondato il 12 agosto con l'obiettivo di promuovere le ragioni del No, quando il 20 e il 21 settembre si voterà per un referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. Di una proposta di riforma costituzionale dettata da spirito populista, e dai minimi risparmi ha parlato Leonardo Tiengo, del Comitato per il No. Tra i temi principali della campagna - su cui insiste il fronte del sì - c'è il nodo risparmi: tagliando i seggi, la sforbiciata si abbatterà su 345 stipendi. Se vince il si, il numero dei deputati passa dagli attuali 630 a 400, quello dei senatori eletti da 315 a 200. Anche Matteo D'Angelo (Azione) si è espresso su una riforma inadeguata, priva di sprechi reali, causa di una perdita di rappresentanza. «In Veneto - ha spiegato D'Angelo - i parlamentari si ridurrebbero da 74 a 48, e non si sa come sarebbero organizzate le circoscrizioni». Franco Fois, di +Europa, ha detto che non si tratta di una riforma, ma di un «colpo di mannaia sulla costituzione, che considera inutile il parlamento». «E' un taglio lineare ha dichiarato Fois - Non passiamo da 945 a 600 parlamentari, ma a 400 più 200, per un sistema di bicameralismo perfetto, in cui centouno senatori decideranno sul futuro di 60 milioni di italiani. Significa bruciare lo stato democratico. Il risparmio di questa non-riforma è irrilevante, trattandosi del 0,007% del bilancio dello stato. Si dà tanto potere a poche persone, e ridurre il numero non vuol dire qualità. Ci troveremo con una classe di eletti asserviti a segretari di partito». Fois ha anche polemizzato sull'accorpamento del referendum nelle date della competizione politica elettorale, che penalizzerà nella partecipazione quelle sedi dove non si svolgeranno le amministrative. Luigi Giordani (Psi) ha affermato come il no richiami la base di costituzionalisti come Pertini e Amendola, e che se vince il si «il Pd cercherà di lavorare in proprio». Sono intervenuti anche Viola Valabrega (Sardine) sulla mancanza di centralità del parlamento, che rischia di diventare un'azienda ( Massimo Iovine dei Giovani Democratici); un modo approssimativo di fare politica (Andrea Colavitto-Generazione Zero), una riforma in cui i partiti «perdono il 30% dei soldi, e li prenderanno da privati» (Giovanni Ziani Volt).

Filomena Spolaor

