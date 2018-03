Referendum, ecco gli scenari al Tar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I RICORSIVENEZIA Il provvedimento della Regione che indice il referendum sulla separazione non è stato ancora pubblicato, né notificato a Comune e Città Metropolitana, ma le avvocature sono al lavoro da tempo per la predisposizione dei ricorsi, che puntano a chiarire la situazione di legittimità prima che si possa arrivare al voto. Non è un'impresa facile, visti i carichi di lavoro del Tar, poiché un giudizio nel merito della vicenda è a tutt'oggi difficilmente ipotizzabile, se non impossibile. L'unica possibilità rimane quindi la...