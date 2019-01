Referendum e stipendi, tra Salvini e gli alleati si apre un nuovo fronte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Ci sono due date già segnate in rosso sul calendario della maggioranza gialloverde. Accadrà tutto alla Camera nel giro di pochi giorni: da oggi in commissione (dal 16 in aula) si discute della riforma costituzionale per istituire il referendum propositivo, venerdì 11 invece scade il termine per gli emendamenti alla legittima difesa. L'uno emanazione del concetto di democrazia diretta caro al grillismo delle origini. L'altro, provvedimento simbolo della Lega di Matteo Salvini. ESCALATIONEntrambi sono previsti dal contratto di...