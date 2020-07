LA FESTA

VENEZIA È stato il Redentore più intimo di sempre. Circa 15mila presenze per la festa che, ai tempi del Covid, si è svolta in una versione ridotta senza fuochi. Una sorta di festa privata per veneziani, sicuramente meno spettacolare rispetto agli altri anni scorsi, ma magari un po' curiosa, buona comunque per stare in compagnia. Si pensi che dal tempio del Redentore alle Zitelle, si contavano solo 5 tavolate e tanti spazi vuoti inutilizzati. La mancanza dello spettacolo pirotecnico si è sentita, ma bar, trattorie e ristoranti hanno fatto comunque il pienone. I plateatici lungo le due rive si sono allungati a dismisura e, fra prenotazioni o clientela casuale, i tavoli erano tutti occupati. Chi ha predisposto le tavolate sono stati soprattutto i giovani, per continuare la tradizione vissuta con i genitori. Chi, soprattutto turisti tedeschi, non ha voluto profittare dei servizi offerti dai ristoratori, ha passeggiato fino alla punta della Salute od oltre le Zitelle, più volte varcando il ponte votivo, aperto al transito fino alle 22. Molti di loro si sono seduti a terra, lungo le fondamenta, con le gambe ciondoloni sull'acqua.

LA SERATA

Al passaggio del barcone adibito a galleggiante, ricco di luci e di musica, scattano applausi e grandi saluti. «Questa è la prima giornata di lavoro intenso dopo la parentesi Covid - ha detto Maurizio Mutti, titolare del bar gelateria Da Nico, alle Zattere - sono soprattutto clienti italiani e tedeschi. Non ci sono i fuochi ma almeno c'è stato molto movimento per tutta la giornata». «Un sabato come gli altri - osserva Marco, il titolare del ristorante Lineadombra verso la Salute - abbiamo continuato con il listino alla carta, dai prezzi ribassati. I clienti tradizionali del Redentore senza i fuochi hanno disdetto, ma sono stati sostituiti da visitatori curiosi comunque della serata». Verso il ponte Piccolo ci sono 5 postazioni vuote e finalmente una tavolata. «Siamo qui per tradizione - spiega Fabio - comunque si sta insieme e veniamo raggiunti da amici». «Siamo qui da 60 anni - sorride Gabriella, in un'altra tavolata - Non capisco perché abbiano cancellato i fuochi: li fanno a Caorle e allo spettacolo a Marghera di Carlo&Giorgio c'era pubblico e ressa». Più avanti ancora c'è una tavolata solo di giovani: sono gli studenti universitari dello studentato Jan Palach, che ogni anno seguono il Redentore. Ecco alle Zitelle dei giudecchini Doc, presenti da sempre, con più generazioni, dai più piccoli a nonno e nonna, rispettivamente di 81 e 78 anni. «Mi dispiace per i fuochi - racconta Evelina - ma finalmente è un Redentore a misura d'uomo, senza yacht e barche a vela davanti alla tavola, ad opprimerci». Matteo, del bar Zitelle: «Non ho accettato prenotazioni ed i clienti sono stati casuali. Forse, oltre alla mancanza dei fuochi, la situazione delle poche tavolate è dipesa anche dalle prassi burocratiche per allestirle».

SICUREZZA

La vera sfida di questa edizione era riuscire a rispettare le prescrizioni Covid. Per riuscire a garantire il distanziamento sociale, il Comune ha schierato il suo esercito: tra barca e terraferma 145 agenti di polizia locale, aiutati da oltre 40 volontari della protezione civile che si sono occupati di attività di assistenza e informazione. Ma il dispositivo ha mosso tutti i corpi delle forze dell'ordine: carabineri, polizia di Stato, guardia di finanza, guardia costiera, più ovviamente gli operatori di Veritas e Avm. Le attività sono state coordinate dalla smart control room della polizia locale. Il programma ha poi previsto, per la notte, quattro freschi notturni, tavolate e mini-concerti nei campi, in cui si sono esibiti i più noti tra gli artisti locali: Batisto Coco, Josmil Neris e i Laguna Swing, Furio e gli Ska-J e i Pitura Stail. Anche l'edizione 2020 del Redentore ha voluto garantire e rispettare una tradizione che appartiene al patrimonio religioso e culturale della città. «L'evento - spiegano dal Comune - viste le particolari disposizioni imposte dalla normativa anticontagio, ha richiesto un importante sforzo organizzativo per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico, la mobilità delle persone e la pulizia della città».

SERVIZI

Diversi i servizi straordinari dedicati all'evento, in particolare per il deflusso dopo la manifestazione verso piazzale Roma e quindi la terraferma e per l'accesso al Lido. Una settantina le corse aggiuntive rispetto al normale servizio programmato effettuate tutta la notte, con un livello dunque leggermente inferiore agli anni scorsi, coerentemente con il minor afflusso di persone atteso e puntualmente registrato. Aperti fino a tardi i punti vendita della rete Venezia Unica e il People Mover. Sostenuto il traffico verso i parcheggi di Piazzale Roma.

Veritas ha messo in campo dalle 20 circa 20 operatori, diventati una sessantina a partire dalle 2, con intervento proseguito fino alle 12 di ieri. Sono state impiegate 4 barche nel corso della notte per cambio sacchi e ulteriori 8 barche al mattino.

Non si sono registrate particolari criticità in centro storico e nelle isole, solo qualche assembramento verso l'una di notte in Erbaria, subito risolto però dalla polizia locale. Il primo cittadino ha voluto ringraziare tutti gli operatori coinvolti in questa particolare Notte famosissima: «Un Redentore più romantico - ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro su Twitter - con festeggiamenti diffusi in sicurezza».

Tullio Cardona

