«Redentore amaro: intossicati in barca dai taxi strapieni con i motori accesi»

LA DENUNCIA VENEZIA «Siamo stati circondanti dai taxi che per quasi due ore sono stati fermi con i motori accessi: una puzza e un rumore assurdi. Ci hanno rovinato il Redentore!». La denuncia è di un gruppo di veneziani che hanno festeggiato il Redentore in barca, nel modo più tradizionale. Alle otto e mezza erano già in Bacino, per la lunga attesa dei foghi. Spenti i motori, gettate le ancore, legati a gruppetti di barche, avevano resistito anche allo scroscio di pioggia. Ma la brutta sorpresa è arrivata attorno alle 22 e 30. «I taxi...