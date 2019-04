Reddito, su 60mila card la spesa non è tracciabile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA A causa dei bassi importi erogati per il reddito di cittadinanza non sarà possibile tracciare i movimenti di oltre sessantamila card gialle. Si potrà infatti prelevare al bancomat l'intera somma accreditata sulle prepagate con un plafond di spesa compreso tra 40 e 100 euro: la legge prevede la possibilità di ritirare 100 euro in contanti ogni mese se si è single (per i nuclei più numerosi l'asticella sale invece a 210 euro). Oggi le card invisibili su cui è stata caricata una somma pari o inferiore a 100 euro sono in tutto...