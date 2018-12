Reddito, meno risorse ma il M5S punta sempre a 5 milioni di poveri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUS/3ROMA Nell'iter della manovra si sono persi circa due miliardi di euro per il 2019, ma dal ministero del Lavoro confermano che il futuro reddito di cittadinanza sarà erogato potenzialmente a 5 milioni di persone e che partirà ad aprile. Ma non il primo di quel mese, perché - come ha spiegato il vicepremier Luigi Di Maio - non si vuole dare il fianco a facili ironie. Eppure il provvedimento non è stato ancora definito nei minimi particolari: qualcosa in più si capirà con la relazione tecnica, che gli uffici del dicastero di via...