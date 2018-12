Reddito, ecco i requisiti spuntano nuovi paletti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TESTOROMA Nuovi paletti e, dunque, una platea di beneficiari più ristretta. Le norme sul reddito e le pensioni di cittadinanza che dovranno essere recepite in un decreto legge che il governo ha intenzione di adottare entro la metà di gennaio, iniziano a prendere forma. E le novità nella bozza del provvedimento non sono poche. A cominciare dalla platea dei beneficiari. I nuclei familiari che saranno coperti dalle due misure saranno 1,375 milioni, per una spesa a regime di 8,1 miliardi di euro. Nel primo anno, nel 2019, per la partenza...