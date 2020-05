IL BOLLETTINO

BELLUNO Un nuovo ricovero in ospedale a Belluno, fortunatamente in area non critica, a fronte di un paziente dimesso all'ospedale di Agordo. Insomma, se l'occupazione dei letti nelle strutture della provincia rimane costante (attualmente ci sono sedici pazienti ricoverati a Belluno tra ospedale e ospedale di Comunità e altri otto ad Agordo), le notizie confortanti arrivano dai tamponi. Mano a mano che arrivano i risultati dei test, infatti, cresce il numero dei pazienti negativizzati passati nella sola giornata di ieri da 781 a 819, un balzo in avanti di 38 persone che hanno vinto la loro battaglia contro il coronavirus.

I CASI TOTALI

Se le statistiche raccontano che è aumentato il numero dei guariti, ovviamente, confermano anche che c'è stata una diminuzione dei casi positivi che ora si fermano poco sopra quota duecento: 229. Da sei giorni non ci sono nuove persone positive, un trend che si inserisce in un quadro regionale diventato in questi ultimi giorni confortante. Insomma, una conferma in più che le contromisure adottate per isolare i pazienti positivi stanno funzionando. I giorni di aprile in cui la provincia di Belluno aveva cento ricoverati e viaggiava al ritmo di uno o due morti al giorno, sembra decisamente alle spalle. Il tributo, in termine di vite umane, che è stato pagato al virus rimane comunque altissimo. Centocinque i decessi a ieri, escludendo le persone decedute nelle strutture bellunesi ma residenti fuori provincia.

CORTINA

Continua, fortunatamente, anche la discesa di casi positivi nel territorio comunale di Cortina. Come sempre a fornire i dati puntali è il primo cittadino Gianpietro Ghedina attraverso la sua pagina Facebook: «Cari concittadini - ha scritto - in questi due giorni il numero di positivi al Covid-19 è diminuito passando da 21 a 15 casi (-6). Le persone in quarantena (isolamento domiciliare) sono 7. La situazione giorno dopo giorno sta notevolmente migliorando. Stiamo raccogliendo i frutti dei sacrifici fatti nelle ultime due settimane. Oggi con la maggiore libertà di movimento il pericolo di contagio è certamente aumentato, quindi ricordo sempre l'importanza di mantenere le distanze interpersonali».

ISOLAMENTO

Rimangono invece stabili i bellunesi che si trovano in isolamento domiciliare. Attualmente sono 482 e nelle ultime ore la situazione non è migliorata per nessuno di loro. È bene ricordare che nessuno nella schiera delle persone in isolamento ci sono i casi positivi al tampone e anche i contatti stretti: i familiari e le persone che hanno passato del tempo a distanza ravvicinata. Per gli asintomatici sarà possibile uscire dalla quarantena al termine del periodo di quattordici giorni. Per chi avvertisse i sintomi invece si procede con il tampone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA