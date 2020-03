MARTELLAGO

Le prenotazioni arrivate in settimana avevano fatto ben sperare, ma quando hanno visto così tante persone presentarsi per donare il sangue sono rimasti colpiti. Quasi 50 donatori, per la precisione 48, hanno risposto ieri mattina alla raccolta di sangue indetta dalla sezione Evelina Gardelli di Martellago al distretto sanitario di via Trento: un numero record, la media in genere è sulle 30 persone, tanto più con l'emergenza sanitaria in atto. Una della conseguenze dell'allarme che ha colpito il Paese, infatti, è il drastico calo delle donazioni, sia per le limitazioni agli spostamenti sia per il timore di contrarre il virus nelle strutture ospedaliere dove in genere avviene la raccolta. Non a caso nei giorni scorsi il ministero della Sanità aveva inviato una circolare chiarendo che la donazione di sangue è inclusa tra le situazioni di necessità che autorizzano i movimenti, e sono scesi in campo con autorevoli appelli anche il governatore del Veneto Luca Zaia e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Appelli mirati anche e soprattutto a fugare timori e assicurare che nei centri trasfusionali e nei centri di raccolta associativi si dona in tutta sicurezza senza il rischio di contrarre il Covid-19. Inviti che evidentemente hanno fatto centro. «Siamo rimasti commossi nel vedere tutti questi donatori - ha spiegato ieri Fernando Busetto, il presidente dell'Avis di Martellago - oltre che soddisfatti perché lo scopo primario è il bene degli ammalati. Abbiamo raccolto 35 sacche, perché per motivi vari otto persone non hanno potuto donare e cinque - altro aspetto positivo - si sono cioè presentati per la prima volta: quando, tra un mese, risulteranno idonei, potranno scendere in pista». Di qui il grazie sentito del presidente «per il grande senso civico e di responsabilità dimostrato dai nostri cittadini in questo momento difficile conclude e anche per tutti coloro che si sono prodigati con i loro appelli». Perché l'emergenza sangue non si ferma con il Coronavirus, anzi. (n.der.)

