Reclusione che va dai 2 ai 7 anni per chi causa un mortale

La legge sul reato di omicidio stradale è entrata in vigore nel marzo del 2016. Il testo dell'articolo che disciplina l'omicidio stradale stabilisce che chiunque, per colpa, procuri la morte di un individuo attraverso una violazione del Codice della Strada è punito con una reclusione che va dai 2 ai 7 anni.La pena viene aumentata si parla di una reclusione da 8 a 12 anni quando a provocare l'incidente è una persona in stato di ebbrezza alcolica grave o di alterazione psicofisica (utilizzo di droghe o sostanze psicotiche). Viene...