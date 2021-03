SANITÀ

BELLUNO Medici di medicina generale pronti a partire con le vaccinazioni. Nei prossimi giorni avranno il compito di raccogliere la disponibilità di ciascuno e trovare gli spazi adeguati dove vaccinare la fascia d'età 70-79. È quanto emerso, ieri, nell'incontro virtuale tra i medici e l'azienda sanitaria. Un appuntamento che rischiava di saltare, a causa del fermo di Aifa su AstraZeneca, ma che il direttore generale dell'Ulss 1 Dolomiti, Maria Grazia Carraro, ha voluto mantenere «per farci trovare pronti nel momento in cui avremmo risolto questa criticità sui vaccini».

«RIDIMENSIONATO»

Il Piano, infatti, è stato ridimensionato e la programmazione è ancora in corso. Uno degli obiettivi principali dell'Ulss Dolomiti, prima del blocco sulle dosi anglo-svedesi, era quello di concludere la vaccinazione degli over 80 entro lunedì. E poi partire subito con la fascia d'età 70-79 tramite i medici di medicina generale. L'obiettivo è ancora valido. Certo, forze dell'ordine e mondo scuola sono stati sospesi e in Farmacia, al San Martino, sono rimaste ferme circa 3mila dosi di AstraZeneca. Però si prosegue, a pieno ritmo, con i vaccini di Pfizer e Moderna agli anziani.

CORSA CONTRO IL TEMPO

«Bisognerà vaccinare la popolazione nel minor tempo possibile ha spiegato Maria Grazia Carraro Nel nostro territorio i medici di base hanno sempre partecipato molto attivamente e saranno un ulteriore spin off da mettere in campo per accorciare i tempi». Domani si decideranno le sorti di AstraZeneca. In ogni caso «non c'è un'indicazione sul tipo di vaccino che i medici di medicina generale possono o non possono somministrare». Andranno quindi bene anche Pfizer e Moderna. L'unica differenza sta nella conservazione del vaccino, nella sua diluizione, e quindi nella gestione della catena del freddo. Entro il fine settimana ci sarà un incontro della medicina del territorio a cui seguirà un altro confronto tra i medici e l'Ulss Dolomiti: «Ci troveremo per capire come organizzarci. So che molti hanno già dato la disponibilità». Le vaccinazioni delle persone che hanno tra i 70 e i 79 anni potranno avvenire in tre modi: o nello studio del medico di famiglia (1 paziente ogni 5 minuti); o in uno spazio chiuso, seguendo il modello Cavarzano; oppure tramite drive-in.

NUOVA SCALETTA

«Ieri pomeriggio (lunedì per chi legge, ndr) abbiamo rivisto il piano vaccinale tarandolo sullo stop di AstraZeneca ha confidato il direttore generale dell'Ulss Dolomiti Stiamo ancora completando la programmazione ma continueremo con gli over 80 e le persone estremamente vulnerabili. Stiamo cerando di capire se riusciremo ad allargare la vaccinazione ad altre categorie ma è tutto correlato alle dosi di vaccino che arriveranno».

LE UNITÀ SPECIALI

C'è un'altra categoria fondamentale nell'emergenza covid. Sono i medici Usca (Unità Speciali Continuità Assistenziale), attivi 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20, che hanno il compito di valutare, su segnalazione del medico o del pediatra di famiglia, i pazienti positivi o sospetti tali a domicilio o in rsa. Attualmente, in provincia, sono attivi 20 giovani medici operanti nei tre punti Usca di Belluno, Pieve di Cadore e Feltre. Oltre a supportare la medicina territoriale, garantiscono l'esecuzione di tamponi nasofaringei per le persone che non possono muoversi dal domicilio e monitorano l'evoluzione clinica dei pazienti. Solo nell'ultima settimana ne hanno presi in carico 209. Inoltre, con il potenziamento del piano vaccinale, sono stati coinvolti anche nelle vaccinazioni anti-covid nei drive in aziendali e nelle strutture residenziali e semiresidenziali. Attività rivolta, prevalentemente, alla popolazione over 80 e a soggetti vulnerabili.

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA