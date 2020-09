I NODI

BELLUNO Supplenti, banchi, moduli e tensostrutture esterne. Sono questi, più o meno giustificati, gli assenti dei primi giorni di scuola. Per le supplenze il nuovo appuntamento è per questa mattina alle ore 9,30. Riprenderà in questo modo, nella sede dell'Ufficio Scolastico Provinciale di via Mezzaterra, la procedura nomina dei supplenti che poi prenderanno servizio nella scuola bellunese. Una volta gli insegnanti precari si ammassavano nei corridoi del Provveditorato; poi la pratica è stata spostata in Istituti diversi; ora avviene tutto con la presenza virtuale degli aspiranti agli incarichi che al momento della richiesta presentano anche una delega che contiene le preferenze in ordine prioritario. Oggi, dunque, attorno allo stesso tavolo siederanno i funzionari dell'Ufficio che si stanno occupando delle nomine dei supplenti e con loro i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil, Gilda e Anief per cercare di chiudere il prima possibile la partita degli incarichi a tempo determinato che sta ritardando l'avvio a pieno regime delle lezioni.

«Dovremmo riuscire a concludere le operazioni entro la fine della prossima settimana» fanno sapere da via Mezzaterra ed in questo modo scandiscono anche i tempi di chiusura delle procedure. Era possibile evitare tutto ciò? Era possibile accorciare i tempi? Con, fra l'altro, errori e correzioni in corsa, comunicazioni che superavano, integravano e perfino correggevano precedenti note? Sicuramente sì. Ma va anche ricordato che il termine delle domande per essere inseriti nelle Gps scadeva lo scorso 6 agosto. E di fronte ad un sistema molto farraginoso e completamente nuovo erano stati in tanti a mettere in guardia sul fatto che difficilmente i tempi delle nomine sarebbero coincisi con l'avvio dell'anno scolastico. Comunque le operazioni sono già iniziate. E nei giorni scorsi hanno portato alla nomina degli insegnanti di sostegno iscritti nella prima e seconda fascia delle Gps (Graduatorie provinciali dei supplenti). Circa 80 le cattedre assegnate, quasi il doppio 150 i posti ancora scoperti nei diversi ordini di scuola. Per soddisfare questo ulteriore fabbisogno il Provveditorato, già da oggi, scorrerà le Gps di posto comune, cioè quelle che raccolgono le domande di supplenza per le diverse materie, non esclusivamente per il sostegno. Parallelamente, con uguale operazione sulle Gae (Graduatorie ad esaurimento), sono stati anche assegnati dieci incarichi su posto comune. Sempre oggi partiranno le operazioni per le supplenze su posto comune per le scuole dell'Infanzia e la Primaria. Invece secondo il calendario messo a punto dagli Uffici, le supplenze per la scuola Secondaria di I Grado (scuola media) e di II Grado (scuole superiori) inizieranno e se tutto filerà liscio termineranno - la prossima settimana.

Il numero totale degli incarichi di supplenza in provincia di Belluno è di circa 600: questa la cifra comunicata in un nota ufficiale da Belluno all'Ufficio Scolastico Regionale di Venezia. Ma va considerato che non si tratta in tutti i casi di cattedre piene, cioè composte da 18 ore, ma anche di spezzoni, cioè di alcune ore. Parte di queste supplenze, infine, saranno restituite alle singole scuole che provvederanno a coprirle con risorse interne o ad individuare a loro volta un supplente. Nessuna novità, invece, per i banchi. Domenica il Dirigente Scolastico Provinciale Massimiliano Salvador aveva riferito che, da indicazioni ricevute dal Ministero, la settimana per la consegna in Veneto dei banchi richiesti sarebbe stata proprio questa e che per Belluno il giorno individuato era lunedì 14. Ma sino al pomeriggio di ieri nessuna scuola aveva ricevuto alcunché. Bisognerà infine aspettare la fine di ottobre per la posa in opera dei moduli prefabbricati da trasformare in aule: ad attenderli sono tre scuole, tutte del capoluogo: il Liceo scientifico Galilei di Mussoi e a Mier l'Istituto Tecnico Calvi e i Licei Renier: un totale di undici classi. Stessa data anche per le tensostrutture da collocare oltre che al Galilei, anche in spazi esterni di Catullo, Iti Segato e Professionale Brustolon.

Giovanni Santin

