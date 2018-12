Reati in calo, ma la gente ha paura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOUDINE Calano furti, rapine e reati in genere mentre aumentano i controlli. «Udine è una provincia sicura, dove si può vivere bene» afferma il Comandante provinciale dei Carabinieri di Udine, colonnello Alfredo Vacca, che ieri ha presentato il consuntivo dell'attività svolta dai militari dell'Arma nel 2018. «Tutti gli indicatori dei reati sono in decremento. Ciò ci restituisce l'immagine di una provincia in cui la qualità della vita è ancora accettabile». MAGGIORI CONTROLLIÉ l'effetto della prevenzione messa in campo dai...