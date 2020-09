LA FOTOGRAFIA

BELLUNO Effetto lockdown anche sui reati: nel periodo della chiusura sono calati del 26% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Solo i furti denunciati nel periodo marzo-maggio 2020 sono calati di un terzo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La fotografia degli episodi criminosi in provincia arriva dai dati della Prefettura che, se raffrontati al 2019, danno uno spaccato inedito proprio a causa del Covid. Il prefetto Adriana Cogode conferma: «Lo stato di isolamento e la presenza costante nelle case ha comportato un maggiore controllo dei beni». E di conseguenza il calo dei delitti. Ma l'effetto è durato poco: nei mesi successivi i numeri si sono rimessi in linea con l'anno precedente e con ogni probabilità il 2020 si chiuderà con dati simili al 2019, se non superiori.

IL LOCKDOWN

Il raffronto è stato fatto per i periodo compreso tra il primo marzo e il 31 maggio sia del 2019 che del 2020. Quest'anno sono stati 981 i delitti denunciati (per 352 si è trovato l'autore), l'anno scorso erano 1334 (per 449 si era scoperto l'autore). C'è stata una diminuzione del 26,46%, un dato che è leggermente più alto della media nazionale dove il calo si assesta sul meno 18%. E nel dettaglio tra le voci si vede che proprio i furti (da quelli in abitazione, sulle auto, nei negozi o con destrezza) hanno registrato la maggior crisi: la gente era in casa i ladri non sono entrati in azione. Nel periodo del lockdown sono stati 118 i furti di varie tipologie denunciati, l'anno scorso nello stesso periodo erano 329 (parliamo di un calo del 64,13%). Per il resto la diminuzione non è così evidente: un omicidio colposo nel 2019, uno nel 2020, 35 lesioni dolose nel 2020, 56 l'anno prima. E ancora 12 percosse quest'anno, 22 nel 2019, 50 minacce denunciate tra marzo e maggio 2020, 51 nello stesso periodo del 2019, 80 danneggiamenti nel lockdown e 241 nel 2019. Due rapine, 4 nel 2019. Poi il capitolo violenze sessuali: 4 tra marzo e maggio 2019 e 3 atti sessuali con minorenne. Nel lockdown 2020 le violenze sessuali sono state zero, si sono comunque registrati 5 atti sessuali con minorenne. L'unico reato che sembra non conoscere crisi sono le truffe informatiche: in questo caso l'effetto Covid non ha funzionato.

IL RECUPERO

Guardando però l'intero anno 2020, anche se mancano ancora 4 mesi, sembra che il tempo perso, quello del periodo di chiusura in casa causa Covid, sia stato recuperato dai criminali. In tutto il 2019 erano stati denunciati 3597 delitti, dei quali per quasi un terzo (1120) si sono scoperti gli autori. Ebbene quest'anno, nonostante il lockdown, siamo già a 3056: se restasse così il calo sarebbe del 15%, ma con i prossimi mesi, il cambio dell'ora e la prevedibile impennata di furti si arriverà ad eguagliare il dato dell'anno precedente.

IL 2019

Nel dettaglio l'anno scorso, dai dati della prefettura, c'è stato un tentato omicidio, due omicidi colposi, 157 lesioni dolose (99 autori noti), 47 percosse (29 autori noti), 122 minacce (87 autori), 10 violenze sessuali e 4 violenze sessuali minorenni. Denunciati nel 2019 ben 929 furti, tra abitazioni, negozi, nelle auto, con destrezza (solo nel 17% dei casi si scopre l'autore, 159 i casi). Stanno raggiungendo il livello dei furti solo le truffe informatiche: erano 808 nel 2019 (solo 159 con autori noti). Poi le rapine, sono 4 nel 2019, i 241 danneggiamenti, 13 estorsioni, 28 casi di spaccio o coltivazione di stupefacenti.

IL 2020

Nel 2020 ad oggi il numero di delitti denunciati è di 3056 (1038 di autori noti). In aumento gli omicidi colposi: sono 4. Poi le lesioni dolose, 124, 38 percosse, 14 minacce, 12 violenze sessuali, una si minori di 14 anni. Restano bassi quest'anno i furti: siamo a quota 577 denunce (96 casi con autori noti). Nel dettaglio 2 furti con strappo, 40 con destrezza, 142 in abitazione (solo il 14% ha autore noto, quindi 21 casi), 39 in esercizi commerciali, 52 sulle auto in sosta. È questa una vera e propria piaga: in questo caso gli autori restano quasi sempre ignoti. Solo in un caso infatti si è scoperto l'ignoto ladro. Poi le rapine, sono già 3 quest'anno, le estorsioni 13, la droga che ha avuto un boom di indagini: 44 i casi di spaccio o coltivazione denunciati dall'autorità. Sempre alte le truffe informatiche: già a 793 denunce.

Olivia Bonetti

