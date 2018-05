Reale: «Se firmo da solo non basta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAROVIGO Gianni Balzan, avvocato curatore degli interessi di Cefil, si interroga sulle parole del sindaco Massimo Bergamin. Il primo cittadino ha annunciato che farà intervenire gli agenti della polizia locale sull'area del Maddalena. Inoltre Balzan fa notare al Comune che non si può parlare di esproprio del parco attorno all'ex ospedale e che in passato il Tar aveva addirittura imposto lo sgombero dell'area di proprietà dei privati, Cefil e Reale. «Qualcuno ha riferito della nostra proposta al sindaco e lui aggredisce in maniera...