Razzia di gioielli e contanti in un'abitazione di Calle degli Avvocati

Il colpo messo a segno fra le 11.30 e le 13.30. C'è chi pranza e chi invece ne approfitta per rubare in casa. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'appartamento di Calle degli Avvocati che non riusciva più a entrare. La chiave non girava nella serratura, particolare piuttosto strano tanto che ha chiamato il 113. E i sospetti si sono concretizzati non appena spalancato l'ingresso: i ladri, c'erano stati i ladri. E avevano agito con tutta calma dato che hanno avuto il tempo id passare al setaccio tutte le stanze, a quanto pare...