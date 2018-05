Razzi nei rifiuti, follia da fermare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEVENEZIA Adesso è ufficialmente un problema. O meglio: probabilmente lo era anche prima, solo che fino a un anno fa non era mai andato a fuoco un impianto per lo stoccaggio di rifiuti, non era mai esploso un camion e non si era rischiato un incendio per le stesse cause a Porto Marghera, luogo decisamente poco indicato per un disastro di questo genere. Insomma, i razzi di segnalazione e il loro smaltimento sono diventati una vera e propria piaga, tanto che il presidente di Veritas, Vladimiro Agostini, ha deciso di scrivere al prefetto...