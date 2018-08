Rating, Moody's prende tempo ma critica il decreto sul lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIO NEW YORK Un giudizio sull'efficacia dell'azione di governo rispetto all'economia italiana è ancora prematuro, anche per analisti raffinati come quelli della Moody's. L'agenzia di rating ha rinviato fino alla fine di ottobre il processo di revisione al termine del quale dovrà decidere se declassare il debito sovrano dell'Italia.Il gruppo newyorkese è stato l'unico delle tre regine del rating ad aggiornare il verdetto sul nostro debito dopo il voto dello scorso marzo. A maggio Moody's ha assegnato all'Italia uno Baa2 con outlook...