IL RITROVAMENTO

PORDENONE Pesa 30 chili, misura 105x65 centimetri ed è una rara targa bronzea dell'epoca sabauda. Fu smantellata con l'avvento della Repubblica, forse buttata in disparte in un vecchio magazzino. È ricomparsa sul web nell'agosto 2017. A notarla, durante il monitoraggio quotidiano, sono stati i carabinieri del Nucleo Tutela del patrimonio culturale di Udine, comandati dal maggiore Lorenzo Pella. L'aveva messa in vendita il titolare di una galleria d'arte pordenonese su una piattaforma specializzata in vendite online di beni artistici. «L'evidente natura demaniale della targa - spiegano i carabinieri in una nota - ha permesso di richiedere alla Procura di Pordenone un decreto di perquisizione, la cui esecuzione ha consentito di sequestrare il bene».

L'INSEGNA

La targa andata dispersa l'altro ieri è stata consegnata alla Soprintendenza archeologia, Belle arti e paesaggio, precisamene alla direttrice dell'Ufficio Esportazione, Valeria Moratti. Riguarda la Direzione delle Regie Gallerie Ufficio Esportazione Oggetti d'Arte. Non è stato possibile stabilire da quale palazzo sia stata rimossa. I carabinieri si sono confrontati con i Musei Reali di Torino, le Gallerie degli Uffizi di Firenze e le Gallerie dell'Accademia di Venezia. Nessun risultato. «Significativa - osserva il maggiore Pella - è la descrizione del manufatto prodotta dalla Soprintendenza torinese: indubbio l'interesse storico della targa, rara testimonianza dell'organizzazione degli Uffici territoriali della Direzione generale antichità e belle arti del Ministero dell'Istruzione nella prima metà del XX secolo».

IL GALLERISTA

Il venditore era stato indagato per ricettazione. Non si era reso conto di aver messo in vendita un bene così prezioso. Per lui non ci sono state conseguenze penali, in quanto la proprietà della targa non è stata accertata. Il fascicolo è stato archiviato, la targa gli era stata restituita, ma la «diplomazia culturale» dei carabinieri lo ha convinto a restituirla alla collettività. Si è così arrivati alla decisione di assegnarla alla Soprintendenza della Città Metropolitana di Torino, che per prima è diventato capitale del Regno d'Italia. La restituzione testimonia - osserva il maggiore Pella - testimonia come il costante monitoraggio del mercato online dei beni culturali e, in questo caso, l'estrema sensibilità dimostrata dal commerciante pordenonese, possano consentire anche a distanza di decenni il ritorno a casa di un bene di interesse storico e culturale divenuto raro».

C.A.

