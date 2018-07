Raptus, tenta di uccidere la suocera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Per Valerio Nordio, 56enne di Conche di Codevigo, un telo cerato che copriva il naso e la bocca della suocera ricoverata in ospedale a Chioggia per un'ischemia cerebrale era una pratica innovativa, sconosciuta anche ai medici, per provocare delle reazioni nella donna. Per i carabinieri, invece, è stato un tentato omicidio della signora di 83 anni, così l'uomo è finito in carcere. È stata la badante della vicina di letto della signora, il 13 luglio scorso, ad accorgersi di quello che il 56enne stava facendo: è rientrata nella stanza quando...