Rapinò una lucciola, condannato

Era accusato di aver caricato in auto due prostitute romene per rapinarle dell'incasso della serata. Ma i giudici del Tribunale collegiale hanno riscontrato che sono emersi elementi per condannare l'imputato per una sola rapina. Tre anni di reclusione e 600 euro di multa è la condanna che è stata inflitta a Pierantonio Barbiero, cinquant'anni, residente a Maserà in via Santa Giustina. Il fatto risale al 15 novembre 2014. La vittima è una giovane che si prostituiva all'Arcella. La ragazza era stata avvicinata da un signore in auto con il...