Rapinatore solitario entra nella banca all'orario di chiusura e, puntando il coltello alla gola dei dipendenti, si fa consegnare 18mila euro. Ma appena messo piede fuori dalla filiale della Banca della Marca di via Gazzera Alta, a Mestre, si è trovato circondato da poliziotti con il passamontagna e il mitra spianato della Squadra Uopi, agenti delle Volanti e carabinieri del Radiomobile che lo hanno arrestato.Come in un film, le forze dell'ordine hanno bloccato la strada e cinturato il centro della Gazzera in pochissimi istanti non appena...