Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRIBUNALEVENEZIA Davanti al giudice per le indagini preliminari, Francesca Zancan, Bismark Kundi ha detto che non era stato lui ad aggredire e derubare una donna che, attorno alle 5.30 di martedì, è stata rapinata a Rialto, sul lato di San Polo, mentre stava andando a lavoro. Lui, liberiano di 33 anni, ha spiegato al giudice che aveva soltanto arraffato quanto contenuto in una borsa che si trovava a terra ma che lui non aveva per nulla...