LA SENTENZA

VENEZIA La notte di follia del 6 aprile 2019, diventata poi l'apice toccato dalle baby gang di Venezia con il pestaggio a San Giacometo e vittime mandate in ospedale con cento giorni di prognosi e lesioni alla spina dorsale, era iniziata qualche ora prima quando un gruppo di ragazzi violenti aveva fatto tappa in un minimarket in via Fapanni a Mestre. In pochi minuti avevano razziato il negozio pestando e minacciando con un coltello il proprietario e un dipendente.

Quattro mesi dopo Janah Othmane, 18 anni, marocchino di origine e residente a Zelarino; e Alejandro Pugliese, 20 anni, nato a Cuba ma da sempre di casa alla Cipressina, erano stati fermati dalla squadra Mobile proprio per quel colpo. E ieri, di fronte al giudice per l'udienza preliminare Luca Marini, i due sono stati condannati entrambi a un anno e dieci mesi, con la sospensione condizionale della pena. Rapina e lesioni personali aggravate le accuse contestate dal pubblico ministero Giorgio Gava.

I FATTI

Quella sera, il gruppetto fatto da cinque ragazzi era entrato nel minimarket prendendo una birra dallo scaffale. Trattandosi in gran parte di minorenni, il titolare si era opposto. Il gruppo allora aveva reagito tirando addosso all'uomo e ai suoi due dipendenti bottiglie e uova che si trovavano in vendita. Poi - dopo averli picchiati con pugni al volto, alla testa e al costato - lo avevano minacciato con un coltello alla gola, sia per convincerlo a non reagire, sia per fargli passare la voglia di chiamate le forze dell'ordine. Prima di andare via, con il proprietario e i dipendenti bloccati, i ragazzi avevano rubato una decina di birre, il cellulare Samsung del titolare e il fondo cassa: 698 euro.

Le indagini della squadra Mobile, coordinate dalla procura dei minori, avevano portato all'identificazione di un sedicenne, il 25 luglio. Considerata la minore età, per lui era scattato il trasferimento in una comunità. Ma l'inchiesta era proseguita concentrandosi sui maggiorenni, bloccati poche settimane dopo, ad agosto. All'appello mancano ancora i nomi di due dei protagonisti di quella rapina.

A RIALTO

Cos'era successo dopo la razzia al minimarket di via Fapanni, lo racconta invece l'inchiesta del sostituto procuratore Massimo Michelozzi sul pestaggio in campo San Giacometo per il quale Janah Othmane era finito ai domiciliari a settembre assieme Catalina Curcumeli, 19 anni, di Spinea ed Edoardo Bressan, 18 anni, mestrino. L'udienza preliminare è in calendario il 5 marzo. Nel mirino, due coppie di ragazzi. Parte del gruppo si avvicina a uno dei due e chiede una sigaretta. È il segnale. Un pugno colpisce uno dei giovani al volto. Altri si gettano sulla ragazza: le tirano i capelli, le mettono le dita in un occhio. Quando il fidanzato prova a difenderla, sono pugni, calci, bottigliate di vetro e frustate con gli steli delle rose, pieni di spine. Dura tutto pochissimo, ma è l'epifania della violenza.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

