L'INTERVISTA

VENEZIA Un altro testimone eccellente del vaccino, che condivide le preoccupazioni per i ritardi nelle forniture. Fresco di iniezione, il professor Enzo Raise - infettivologo e immunologo, già direttore di Malattie infettive dell'Ulss 3 e past president della Società italiana di infettivologia - racconta la sua esperienza: «Ottima l'organizzazione. Nessun effetto collaterale, né fastidio».

Professore, come è andata col vaccino?

«Ho fatto il vaccino come atto di responsabilità. Il mio è anche un esempio come tanti per indurre le persone a vaccinarsi. Dopo la prima dose del vaccino Pfizer Biontech, il 6 febbraio dovrò fare la seconda. E dopo dieci giorni avrò la protezione degli anticorpi protettori dal Sars Cov 2 e anche dalle sue varianti attuali. Questo vaccino è fatto di lipidi che contengono un Rna messaggero che fa produrre la parte superficiale del virus e, a sua volta, gli anticorpi. Una produzione che probabilmente durerà più di un anno, superiore a quella determinata dalla infezione del virus che si pensa si fermi a sei mesi. L'efficacia di questo vaccino è del 90, 95%, e già dopo la prima dose, stando agli ultimi dati, si arriva ad un 80% di copertura».

Molti si sono preoccupati per la velocità con cui è stato prodotto questo vaccino. Lo rende meno sicuro?

«No, perché non è un vaccino che nasce dal nulla. La tecnica dell'Rna messaggero è datata da almeno un decennio. La sfruttano farmaci antitumorali o antiinfiammatori che usiamo da anni. Per questo si è potuto accelerare. Ed è un vaccino che si può fare anche in chi è allergico. C'è stato un caso di shock anafilattico in Inghilterra, ma in un paziente affetto da un'allergia rarissima. Le allergie vanno segnalate, c'è un medico quando si somministrano le dosi e una scheda da compilare»

E per le altre patologie?

«In generale il vaccino è consigliato anche a chi fa trattamenti immunitari. O a chi è diabetico o iperteso. In questi due casi la mortalità da Covid sale rispettivamente al 60 e all'80%. Mentre attualmente il tasso di mortalità globale, dai 0 ai 100 anni, si attesta tra lo 0,7 e l'1%, ma si alza notevolmente dopo i 70 anni e di più dopo gli 80».

Ora la grande preoccupazione è per i ritardi nelle forniture

«I ritardi stanno determinando grossi problemi. Il calendario vaccinale del Veneto è stato stravolto. Dovremo comunque farcela a completare le vaccinazioni per la tarda estate».

E degli altri vaccini in arrivo che ne pensa?

«Quello di Moderna è molto simile a Pfizer Biontech, usa la stessa tecnologia. Astrazeneca, invece, si basa sul vettore di un virus non patogeno, ha il problema della fascia d'età a cui somministrarlo. La sperimentazione è stata condotta in persone sotto i 50 anni. Di qui le critiche e i ritardi. Anche i risultati come risposta immunitaria sono un po' inferiori, attorno al 70%. Da medici, il top resta il Pfizer Biontech, seguito da Moderna, Astrazeneca resta un po' sotto».

Viste le difficoltà, ora si guarda anche ad altri vaccini, ad esempio il russo... La sua opinione?

«Sul cinese resto perplesso. Un'efficacia di uno su due è troppo bassa. Meglio quello russo, che si basa su vettore virale inattivo, ed è già stato somministrato a milioni di persone. Con il 70% di efficacia si equivale con Astrazeneca. Per quello italiano i tempi sono lunghi, mentre è in arrivo quello della Johnson & Johnson. I buchi dell'Astrazeneca dovrebbero essere coperti proprio con il vaccino russo e con quello della Johnson & Johnson».

Dopo un anno, lei che ha studiato e combattuto anche altre epidemie, come giudica il Covid?

«La peggiore da un punto di vista pandemico. Rispetto alla Sars, all'Ebola, alle forme di meningococco o alle micro epidemie di polio degli anni '50, la peggiore dopo la Spagnola del 1918. Mai sottovalutata da noi clinici infettivologi. Lo abbiamo capito all'inizio, con i primi pazienti che non si capiva come andassero in insufficienza respiratoria. Poi si è capito il ruolo dei trombi. Si è usata la profilassi antitrombotica, che ha salvato molte vite, e la terapia cortisonica. Si è imparato a usare anche gli antivirali e i farmaci monoclonali. Così la mortalità globale è stata abbattuta: dal 7-15% allo 0,7-1%. Ma restiamo choccati per la perdita enorme di vite umane. Si è fatta tanta strada, ma non è finita, per l'immunità bisogna ancora attendere».

Quando vedremo la fine?

«Un miglioramento, se le vaccinazioni continueranno, lo vedremo nella seconda metà dell'anno. Per la fine ne saremo fuori. Questo immagino in Italia e in Europa. Restano i punti interrogativi dell'Africa, dell'India, dell'America latina. A quel punto bisognerà stare molto attenti a non importare altre varianti che potrebbero non rispondere al vaccino. Per questo bisognerà vigilare. Quel che non fu fatto l'anno scorso con i viaggi dalla Cina».

Roberta Brunetti

