Raid notturno Sprangate a pensilina, vetrata e auto

VIA PIAVEMESTRE La notte delle sprangate. La pensilina del bus, la vetrata di un negozio e tre auto parcheggiate: tutto nel rione di via Piave e tutto nella notte tra lunedì e martedì scorsi. Distrutte le vetrate laterali della pensilina della fermata dei giardini di via Piave, fatta a pezzi la porta della ferramenta di piazzetta San Francesco, un'auto sfasciata in via Sernaglia e altre due in piazzale Bainsizza. Un vero e proprio raid che, vista la coincidenza, sarebbe dovuto alla stessa mano, anche se la notte scorsa i vandali sarebbero...