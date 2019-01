Rai, un contratto da 30mila euro pronto per Grillo Bufera sulla firma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il contratto c'è - e parla di 30mila euro - ma non è stato ancora firmato. Né da Beppe Grillo (o meglio dalla Marangoni spettacoli) né dalla Rai. Il nodo sarà sciolto solo questa mattina, a poche ore dalla messa in onda dello spettacolo C'è Grillo in programma stasera su Rai2. Il pagare i diritti degli show del comico ora che è il leader politico e fondatore del principale partito di maggioranza del Paese è un problema. La pioggia di interrogazioni parlamentari dell'opposizione lo testimoniano. Allo stesso tempo, ragionano alcuni...