Rai, intesa su Foa: parlerà in Vigilanza

LA TV PUBBLICAAccordo totale tra FI e Lega sulla Rai. Oggi alle 8 la Commissione di Vigilanza approverà a maggioranza la risoluzione presentata da Lega e M5S per riproporre il nome di Marcello Foa, con Forza Italia che presenterà un emendamento affinché il giornalista italo-svizzero venga audito in una successiva riunione. Domani sera un vertice del centrodestra suggellerà l'intesa e il giorno dopo arriverà il definito via libera della Vigilanza al presidente Rai che era stato bocciato ad inizio agosto. Pace fatta quindi tra Matteo...