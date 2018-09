Rai, il ritorno di Foa: oggi l'elezione Subito le nomine a Raisport, Gr e Tgr

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA C'è «l'accordo quadro» M5S-Lega sulle posizioni da dividersi in viale Mazzini, ma manca però ancora il presidente della Rai. E oggi - salvo sorprese e franchi tiratori nel segreto dell'urna - Marcello Foa dovrebbe riuscire nell'impresa fallita lo scorso 1° agosto. «Ormai è una faccenda psicologicamente archiviata», dicono da Forza Italia, pronti questa volta al sì. Alle 13 è in programma l'audizione in commissione di Vigilanza. Sulla strada del giornalista le domande al veleno dell'opposizione (Pd e Leu), ma, ed è il...