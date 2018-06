Ragazzo ucciso a Genova, Salvini incontra il poliziotto che ha sparato e quello ferito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il ministro degli Interni Matteo Salvini sarà oggi a Genova per fare visita all'agente ferito domenica scorsa da Jefferson Tomalà, il ragazzo di origini ecuadoriane di 20 anni ucciso in casa nel corso di una breve colluttazione da un altro poliziotto. Il capo del Viminale incontrerà anche quest'ultimo per esprimergli tutta la sua vicinanza, dopo l'iscrizione nel registro degli indagati. «Mi dicono sia un atto dovuto - ha detto Salvini - ma è fondamentale che chiunque indossi la divisa sappia che il paese è con lui. Se devo scegliere io...